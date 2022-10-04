Северная Корея поддержала псевдореферендумы РФ

Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел КНДР, которое цитирует пропагандистское агентство KCNA.
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В КНДР назвали псевдореферендумы на оккупированых территориях "законными" и заявили, что они "соответствуют уставу ООН".
Северокорейский МИД отметил, что "с уважением относится к волеизъявлению жителей" и поддерживает Москву в попытке аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.
Также в Пхеньяне обвинили США во "вмешательстве во внутренние дела независимых стран и ущемлении их законных прав, злоупотребляя Совбезом ООН".
"Никогда не вернутся те дни, когда США смогут использовать СБ ООН в качестве своего щита и средства агрессии для сохранения своего превосходства. Ни в коем случае нельзя прощать своевольные и произвольные действия, а также пристрастные и двойные стандарты", — сказано в сообщении.3 июля российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на северокорейское посольство, сообщили, что КНДР признала так называемую независимость временно оккупированных Россией территорий Донбасса. В ответ на подобное признание МИД разорвал дипломатические отношения с Северной Кореей.