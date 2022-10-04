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4 октября 22, 09:21
Посол Израиля ответил Зеленскому на критику
Михаэль Бродский
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Бродский ответил на критику президента Владимира Зеленского, который заявил, что "потрясен" отсутствием помощи со стороны Израиля

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на критику президента Владимира Зеленского, который недавно заявил, что "потрясен" отсутствием помощи со стороны страны. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, ему было "больно" слышать то, что сказал Зеленский, так как Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны. 

Он отметил, что понимает, что президент говорил о военной помощи, однако слова Зеленского о том, что Израиль не предоставляет Украине никакой военной помощи, "не отображают картину в целом". 

"Повторюсь, Израиль активно помогает Украине, но не переходя красных линий, которые связаны со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может случится теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Поэтому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности", — сказал дипломат. 

Ранее Бродский назвал "чушью" обвинение украинского государства в нацизме.  

По данным ВВС, в Израиле готовятся обеспечить возможность российским евреям выехать из РФ, после того как диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации. 

28 сентября МИД Израиля заявил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает результаты псевдореферендумов.
liga.net
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