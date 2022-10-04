Сбитый рейс МАУ: четыре страны призвали Иран к ответу

Во вторник, 4 октября, исполняется 1000 дней с момента сбития Ираном самолета рейса PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины. Представители Украины, Канады, Швеции и Соединенного Королевства выступили с общим заявлением, текст которого публикует пресс-служба МИД Украины.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, стоим вместе с семьями в скорби в связи с этим трагическим событием и чтим память жертв, погибших на борту рейса PS752. Мы еще раз требуем, чтобы Иран выполнил свои международно-правовые обязательства и обеспечил прозрачность и справедливость в связи со своими действиями", - говорится в документе.





Политики выразили благодарность четырем достопочтенным экспертам по праву за вклад в это дело.





"Они передали свой большой опыт нашим юридическим командам, которые продолжают свою добросовестную работу в ответ на противозаконное и вопиющее сбитие Ираном рейса PS752. Мы продолжаем быть солидарными с семьями и близкими жертвами сбития рейса PS752", - добавили министры.





Напомним, 8 января 2020 года самолет МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Лайнер был поражен двумя ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.





В июле этого года МАУ подала иск против Ирана.



