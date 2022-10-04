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4 октября 22, 19:20
Посол рассказала что дала заявка Украины на членство в НАТО
НАТО
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Запрос Украины обсудят на уровне послов стра-членов Альянса. А следующее обсуждение может состояться на следующей неделе на встрече в Рамштайне.

Поданная Украиной официальная заявка на вступление в НАТО вывела диалог по этому вопросу из кулуарного на формальный уровень. Об этом в ходе онлайн-брифинга во вторник, 4 октября, заявила посол Украины в НАТО Наталия Галибаренко.

"Что касается конкретного плана действий, то здесь, конечно, мяч - на стороне НАТО. Потому что после того, как заявка была официально передана, теперь страны-члены должны предварительно провести обсуждение нашей заявки и высказать свою позицию", - заявила Галибаренко.

Она добавила, что теперь дискуссия о будущем членстве в НАТО приобрела формализованный характер. Раньше это были неофициальные обсуждения, которые представители Украины вели в кулуарах, потому что официально не поднимался такой вопрос.

"Теперь это обсуждение будет проходить уже в рамках Североатлантического совета на разных уровнях", - добавила посол.

По ее словам, одно из первых обсуждений должно состояться на уровне послов. Не исключается, что второе обсуждение пройдет в рамках заседания министров обороны во время формата Рамштайн 12-13 октября. А в ноябре планируется заседание министров иностранных дел НАТО.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности.

После этого президенты девяти стран Североатлантического Альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Korrespondent
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