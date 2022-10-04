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4 октября 22, 20:01
В Дании нашли дроны у газового месторождения в Северном море
Дания
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Компании, занимающиеся добычей природного газа, усилили меры безопасности во избежание диверсий.

Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники недалеко от газовых платформ около датских месторождений газа Halfdan B в Северном море. Об этом сообщает TV2.

"Национальная полиция может подтвердить, что в выходные мы получали сообщения о наблюдении беспилотников в Северном море", - заявили представители правоохранительных органов.

Также сообщается, что компании, занимающиеся добычей природного газа, усилили меры безопасности во избежание диверсий и возможных чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на Северных потоках. Позже три страны заявили о целенаправленных взрывах на газопроводах.
Korrespondent
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