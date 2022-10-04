Ядерная провокация. Ракета КНДР над Японией

Северная Корея, поддержавшая аннексию оккупированных Россией территорий Украины в обмен на зерно, запустила межконтинентальную баллистическую ракету над территорией Японии впервые за пять лет. Ракета упала в Тихом океане, преодолев расстояние 4,6 тысячи километров, что стало самой максимальной дальностью за все время проведения КНДР ракетных испытаний. Корреспондент.net рассказывает подробности.

КНДР утром 4 октября запустила баллистическую ракету над территорией Японии. По информации агентства AP, после запуска в Японии сработала система раннего оповещения J-alert: жителей северо-восточной части страны призывали спрятаться в убежищах на время испытаний, также были остановлены поезда.

Во время полета ракеты над Японией гражданам предложили быть готовыми к возможному падению обломков. Тем не менее, паники не было, а на одном видео видно, как пассажиры пригорода Токио спокойно ходят по улице под звуки сирен и предупреждений из громкоговорителей.

音声注意、北朝鮮のミサイル発射の警報 pic.twitter.com/haMz82CZk5

Ракета пролетела над северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане. Силы обороны Японии не пытались уничтожить ракету. Власти страны объяснили, что военные отслеживали траекторию полета и не прогнозировали, что она может нанести ущерб.

Как заявляет Токио, речь идет, скорее всего, о межконтинентальной баллистической ракете типа Хвасон-12. Ее полет, оцениваемый в 4,6 тысячи километров. Министр обороны Ясукадзу Хамада заявил, что расчетная дальность полета ракеты является максимальной за всю историю испытаний Пхеньяна - этого хватит, чтобы поразить военные базы США, расположенные в Гуаме.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, северокорейская ракета достигла высоты 970 километров и развила скорость 17 Махов, что в 17 раз превышает скорость звука. В воздухе она находилась 20 минут.

"Этот пуск, вслед за недавней серией запусков Северной Кореи, является безрассудным поступком, и я решительно осуждаю его", - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Это пятый запуск за последние несколько дней. Предыдущие четыре ракеты были малой дальности и упали в водах между Корейским полуостровом и Японией. Две из них упали в исключительной экономической зоне Японии.

Южная Корея также осудила действия соседа и расценила их как провокацию. "Как я сказал в День вооруженных сил 1 октября, такая безрассудная ядерная провокация встретит решительный ответ со стороны наших военных, наших союзников и международного сообщества", - прокомментировал президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

Запуск северокорейской ракеты осудили и в Белом доме. Его назвали "безрассудным и опасным". При этом помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Даниэль Критенбринк отметил, что США готовы к диалогу.

Также он сказал, что Китаю необходимо сделать больше для борьбы с уклонением Северной Кореи от санкций в своих прибрежных водах, и что Пекин и Россия должны работать над закрытием сетей закупок Пхеньяна.

"Неспособность КНР и России полностью и полностью выполнить свои обязательства… только, как мы опасаемся, придала КНДР смелости в подрыве Совбеза ООН, международного порядка, основанного на правилах, и глобального режима нераспространения", - сказал он.

Критенбринк заявил, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты союзников. Он сказал, что, оставляя дверь открытой для диалога, Вашингтон "решительно ответит" на растущую угрозу со стороны Северной Кореи. "У нас нет другого выбора, кроме как сделать это", - сказал он.

В ответ США вместе с Южной Кореей провели учения по нанесению высокоточных бомбовых ударов. В них приняли участие четыре истребителя F-15K ВВС Южной Кореи и четыре истребителя F-16 ВВС США.

"Южнокорейские F-15K выпустили две бомбы с боеприпасами прямой атаки (JDAM) по виртуальной цели на полигоне Джикдо, Западное море", - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, имея в виду Желтое море.

Япония, США и Южная Корея вместе работают над укреплением обороны в ответ на растущую угрозу, исходящую от КНДР. На прошлой неделе три страны впервые с 2017 года провели совместные военно-морские учения. Такие учения уже давно вызывают недовольство северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который рассматривает их как доказательство того, что "враги" готовятся к войне.

После учений в 2017 году Пхеньян в ответ выпустил две ракеты над Японией, а через неделю провел ядерное испытание. Согласно данным разведки, Северная Корея готовится провести еще одно ядерное испытание, пишет BBC News.

Аналитики полагали, что в Пхеньяне дождутся окончания съезда Коммунистической партии Китая - главного союзника Северной Кореи, - который состоится в конце месяца в Пекине.

Но некоторые эксперты теперь задаются вопросом, может ли новый тест произойти раньше, чем ожидалось, - они считают, что запуск во вторник демонстрирует, что Северная Корея готовит почву для ядерных испытаний.

Как правило, северокорейские ракеты летят по траектории, уводящей их высоко и далеко от территорий соседних стран.

Но полет баллистической ракеты над Японскими островами позволяет северокорейским ученым проводить испытания в условиях, более похожих на те, в которых им предстоит применяться в случае военных действий, сообщил информационному агентству Reuters аналитик Анкит Панда.

В сентябре Северная Корея объявила себя ядерной державой, а лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность переговоров о денуклеаризации.

В период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, за что на него были наложены широкомасштабные санкции.

Резолюции ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Запуск ракет в направлении других стран или над их территорией без какого-либо предварительного предупреждения или консультации также противоречит международным нормам.

Большинство стран вообще не производит таких пусков, поскольку их легко принять за начало нападения. И хотя пуск ракеты уступает в масштабах ядерному испытанию, его все равно можно считать провокационным.

Ким Чен Ын, однако, игнорирует запреты на ядерные и ракетные испытания, заявляя, что они необходимы для укрепления обороноспособности страны.