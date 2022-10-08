Германия выдала визу шпиону РФ, несмотря на данные разведки

Подозреваемому в шпионаже в пользу России немецкое правительство выдало визу на въезд в Германию. Это решение было принято, несмотря на возражения Федерального ведомства по защите конституции (BfV) и предупреждения разведслужбы другой страны. Об этом сообщает издание Der Spiegel в пятницу, 7 октября.

По информации издания, гражданин РФ, которого спецслужбы считают агентом российской разведки, сначала получил отказ на предоставление визы. Однако Россия на переговорах об аккредитации сотрудников посольства Германии подняла вопрос выдачи визы этому гражданину и потребовала решить вопрос положительно.

В итоге россиянин подал новое заявление в августе, и на этот раз визу ему выдали, проигнорировав предупреждения разведки.

Этот случай привел к началу внутреннего расследования, которое установило, что предупреждение BfV было проигнорировано по причине ошибки чиновника. В итоге ошибку с выдачей визы в правительстве признали, а визу отозвали.

Германия "достаточно мягко" относится к выявленным российским шпионам, отмечает издание. По информации СМИ, немецкое правительство выслало множество сотрудников спецслужб РФ, работавших под дипломатическим прикрытием.

По оценкам западных спецслужб, ни в одной другой европейской стране не действуют столько российских агентов, которые маскируются под дипломатов, как в Германии, добавляет издание. В СМИ добавляют, что по мнению специалистов, в стране на сегодняшний день осталось еще не менее сотни российских шпионов.

Отметим, ранее издание Der Spiegel подготовило материал о том, как российские шпионы следили за обучением украинских бойцов в Германии.

Кроме того, РФ планировала устроить стажером собственного шпиона в Международный уголовный суд в Гааге, однако его поймали.