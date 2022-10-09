Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.67
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 октября 22, 20:56
В Германии из-за диверсии остановились поезда
диверсия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На севере Германии утром 8 октября встали все междугородние поезда. В Deutsche Bahn заявили о диверсии.

На севере Германии утром 8 октября движение поездов дальнего следования было парализовано в течение трех часов из-за проблем с диспетчерскими коммуникациями. В Deutsche Bahn заявили о возможной диверсии. Об этом сообщает Spiegel.

Из-за инцидента были вынуждены остановиться поезда типов ICE, IC и EC, в Нижней Саксонии и Бремене остановились также региональные поезда. В течение нескольких часов сеть починили, но Deutsche Bahn предупредила, что в течение дня еще могут возникать технические сбои.

Спикер компании сообщила, что причиной стало физическое повреждение кабелей, которые критически важны для движения поездов, и что соответствующие органы начали расследование.

Несколько источников, связанных с железной дорогой, подтвердили журналистам, что повреждения получила радиосеть GSM-R, которая обеспечивает связь между диспетчерами и машинистами и передачу других данных. Ее сравнивают с "интерфейсом" между поездами и инфраструктурой.

По неофициальной информации издания, полученной от источников в правоохранительных органах, неизвестные повредили кабель на линии Берлин-Краков, и очень похожее повреждение обнаружили вблизи Дортмунда. Связаны ли действия злоумышленников, сейчас выясняют.

По словам собеседников, для такой диверсии нужно иметь информацию о железной дороге и понимать, как она работает.

Позже в течение дня министр транспорта должен выйти со специальным брифингом.
Korrespondent
Ещё по теме:
Германия даст Украине самую современную ПВО IRIS-T и РСЗО
Германия просит Канаду вернуть турбину для Северного потока
Громкие скандалы посла Украины в Германии Андрея Мельника
Зеленский уволил послов в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тайвань советует Маску «нанять политического советника»
Лента новостей