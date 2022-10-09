В Германии из-за диверсии остановились поезда

На севере Германии утром 8 октября движение поездов дальнего следования было парализовано в течение трех часов из-за проблем с диспетчерскими коммуникациями. В Deutsche Bahn заявили о возможной диверсии. Об этом сообщает Spiegel.

Из-за инцидента были вынуждены остановиться поезда типов ICE, IC и EC, в Нижней Саксонии и Бремене остановились также региональные поезда. В течение нескольких часов сеть починили, но Deutsche Bahn предупредила, что в течение дня еще могут возникать технические сбои.

Спикер компании сообщила, что причиной стало физическое повреждение кабелей, которые критически важны для движения поездов, и что соответствующие органы начали расследование.

Несколько источников, связанных с железной дорогой, подтвердили журналистам, что повреждения получила радиосеть GSM-R, которая обеспечивает связь между диспетчерами и машинистами и передачу других данных. Ее сравнивают с "интерфейсом" между поездами и инфраструктурой.

По неофициальной информации издания, полученной от источников в правоохранительных органах, неизвестные повредили кабель на линии Берлин-Краков, и очень похожее повреждение обнаружили вблизи Дортмунда. Связаны ли действия злоумышленников, сейчас выясняют.

По словам собеседников, для такой диверсии нужно иметь информацию о железной дороге и понимать, как она работает.

Позже в течение дня министр транспорта должен выйти со специальным брифингом.