Тайвань советует Маску «нанять политического советника»

Этой темы он коснулся в интервью изданию Financial Times, опубликованном 7 октября, отвечая на вопрос о Китае — где его компания по производству электромобилей Tesla управляет крупным шанхайским заводом.





«Моя рекомендация… заключалась бы в том, чтобы найти специальную административную зону для Тайваня, которая была бы достаточно приемлемой, хотя, вероятно, не все будут довольны. Как мне кажется, вероятно, что они смогут заключить соглашение на более выгодных условиях, чем Гонконг», — сказал Маск.









Пекин, который заявляет, что Тайвань «является одной из его провинций», давно пообещал взять Китайскую республику под свой контроль и не исключает применения силы для этого. Правительство Тайваня решительно отклоняет претензии Китая, отвечая что только 23 миллиона человек, живущих на острове могут решить его будущее.





Китай предложил Тайваню модель автономии «одна страна, две системы», аналогичную той, что действует в Гонконге, но ее отвергли все основные политическими партии острова. Да и общественной поддержки предложение не получило, в особенности после того, как Пекин ввел жесткий закон о национальной безопасности в городе в 2020 году.





Ван Тин Юй, старший законодатель правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня, который заседает в парламентском комитете по иностранным делам и обороне, ответил Маску на своей странице в Facebook.





«Отдельные независимые компании не могут воспринимать шутки в сторону своей собственности. Так почему же они могут случайно отказаться от демократических свобод, суверенитета и привычного образа жизни 23 миллионов тайваньцев? Это неприемлемо для Украины, и Тайвань, безусловно, не допустит этого», — написал Ван.









Высокопоставленный тайваньский чиновник, знакомый с планированием безопасности в регионе, сказал Reuters, что «Маск должен найти политического советника».





«Мир ясно видел, что случилось с Гонконгом. Его экономическая и социальная «энергичность» внезапно закончилась при тоталитарном правлении Пекина», — сказал чиновник на условиях анонимности, так как он не был уполномочен выступать со средствами массовой информации.





Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин, на вопрос о заявлении Маска, сказал, что Тайвань является «бытовым делом», добавив, что Пекин будет продолжать придерживаться принципа мирного воссоединения, «решительно разрушая тайваньский сепаратизм».





Предприниматель, считает, что конфликт из-за Тайваня неизбежен, и предупредил о его потенциальном воздействии не только на Tesla (на завод в Шанхае пришлось около половины глобальных поставок компании в прошлом году), но и на Apple, а также экономику в целом. В интервью замечания Маска подробно не изложили.





Ранее на этой неделе миллиардер предложил Украине навсегда уступить Крым россии, провести новые референдумы под эгидой ООН для определения судьбы захваченной оккупантами территории и чтобы Украина согласилась на нейтралитет.





Он попросил пользователей Twitter взвесить его план, вызвав резкую критику со стороны украинцев, в том числе президента Владимира Зеленского, который предложил свой собственный опрос в Twitter.







