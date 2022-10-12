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11 октября 22, 17:15
Президент Румынии о пролете российских ракет над Молдовой
Клаус Йоханнис
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Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал "неприемлемыми" обстрел Россией гражданских объектов в Украине и пролет российских ракет над Молдовой

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Caleaeuropeana.ro.

В ответ на вопрос о нарушении Россией границ Молдовы и связанных с этим возможных угрозах для Румынии, Йоханнис сказал, что подобные действия России "неприемлемы".

"Атаки российских ракет на гражданскую инфраструктуру и на граждан Украины абсолютно неприемлемы. Столь же неприемлемо использовать территорию независимого и суверенного государства для атак против Украины", — заявил Йоханнис.

Он также сказал, что по его данным уровень рисков для Румынии произошедшее не повысило.

Утром 10 октября во время массированного обстрела Россией территории Украины три ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

 Глава МИД Молдовы сообщил, что в связи с этим инцидентом поручил вызвать посла России для объяснений.
liga.net
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