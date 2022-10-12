Президент Румынии о пролете российских ракет над Молдовой

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Caleaeuropeana.ro.

В ответ на вопрос о нарушении Россией границ Молдовы и связанных с этим возможных угрозах для Румынии, Йоханнис сказал, что подобные действия России "неприемлемы".

"Атаки российских ракет на гражданскую инфраструктуру и на граждан Украины абсолютно неприемлемы. Столь же неприемлемо использовать территорию независимого и суверенного государства для атак против Украины", — заявил Йоханнис.

Он также сказал, что по его данным уровень рисков для Румынии произошедшее не повысило.





Глава МИД Молдовы сообщил, что в связи с этим инцидентом поручил вызвать посла России для объяснений.

