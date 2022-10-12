Глава МАГАТЭ встретился с Путиным из-за ситуации на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси приехал в РФ и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на оккупированной войсками РФ Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Гросси 11 октября встретился с Путиным в рамках усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии. Во время встречи с диктатором РФ он говорил о настоятельной необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Ситуация в регионе вокруг Запорожской атомной электростанции и в других местах становится все более опасной, ненадежной и сложной, с частыми военными нападениями, которые также могут угрожать ядерной безопасности", – сказал Гросси.

Он заявил, что вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона безопасности, и "мы можем больше терять время".

"Ставки высоки. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить избежание ядерной аварии во время этого трагического конфликта, так как это может вызвать еще большие потери и страдания в Украине и за ее пределами", – сказал глава МАГАТЭ.





6 октября президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МАГАТЭ для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС.





Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ во всех вопросах безопасности, охраны и технической эксплуатации АЭС будет и далее контактировать только с Украиной.





В Энергоатоме заявили, что россияне превращают машинные залы энергоблоков Запорожской АЭС в зимние казармы. Сегодня Энергоатом сообщил, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом и похитили заместителя гендиректора по персоналу, пытаясь получить нужную им информацию о сотрудниках.