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11 октября 22, 22:45
G7 сделала заявление после переговоров с Зеленским
G7
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Лидеры Большой семерки обещают и дальше помогать Украине, в том числе оружием и деньгами, а также помогут подготовиться к зиме.

Лидеры стран Большой семерки вновь заявили о готовности продолжать поддерживать Украину, поставлять ей вооружения и оказывать гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении глав государств и правительств G7 по итогам виртуальной встречи с президентом Владимиром Зеленским во вторник, 11 октября.

"Мы заверили президента Зеленского, что непоколебимо и решительно привержены предоставлению Украине необходимой поддержки, чтобы она могла отстаивать суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

Главы стран G7 заявили, что готовы предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую помощь, а также поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения безотлагательных потребностей Украины в военной технике и средствах обороны", - сообщается в заявлении.

Кроме того, лидеры стран G7 подчеркнули, что будут помогать Украине и в подготовке к зимнему периоду.

В G7, помимо прочего, вновь осудили недавние удары по украинской территории. Лидеры этих стран также призвали Беларусь не оказывать поддержку российским военным.

Также лидеры Большой семерки пообещали привлечь к ответственности российского президента Владимира Путина и всех, кто ответственен за ракетные обстрелы гражданских объектов Украины.

Помимо этого, в "семерке" приветствовали проведения расследования в отношении инцидентов с утечками газа с трубопроводов Северный поток и Северный поток-2.

Главы государств и правительств стран G7 во вторник провели переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации в Украине. В видеоконференции принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил у стран G7 предоставить системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия.

Напомним, после вчерашнего массированного обстрела Украины Россией президент США Джо Байден пообещал предоставить Киеву американские ПВО.
Korrespondent
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