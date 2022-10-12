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12 октября 22, 21:12
Франция передаст Украине три аналога HIMARS - СМИ
аналог HIMARS
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Франция, по неподтвержденной пока информации, пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 – это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

Франция намерена передать Украине три реактивных системы залпового огня, аналога HIMARS собственной модификации. Об этом шла речь на сегодняшней встрече союзников в формате Рамштайн в Брюсселе, сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

Так, по неподтвержденной пока информации, Франция пообещала отдать три своих ракетных установки LRU M270 – это модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу.

ВВС, ссылаясь на экспертов по вооружениям из проекта Oryx, сообщает, что у Франции на ходу – всего 12 установок LRU, и еще 40 не модернизированных LRM M270 хранятся на складах.

Также сегодня сообщалось, что Канада и Нидерланды заявили о новой военной помощи Украине. Оттава предоставит 500 тысяч единиц зимней военной одежды и артиллерийские снаряды. А в Амстердаме сообщили о готовящейся передаче зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для защиты неба.
Korrespondent
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