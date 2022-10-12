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12 октября 22, 22:36
В Минобороны Британии сравнили армию Украины и РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
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Глава британского ведомства Бен Уоллес, провел сравнение снаряжения, а также подготовки украинских и российских солдат.

Украинские солдаты превосходят по качеству военных российских военных. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью британскому изданию Evening Standard, опубликованном в среду, 12 октября.

По его словам, каждый украинский военнослужащий лучше, чем российский. Это особенно видно на фоне масштабов потерь, понесенных профессиональными военными из РФ, а также привлечением Россией к войне десятков тысяч плохо обученных мобилизованных.

"Если вы сравните то, что делают русские… это возмутительно: мобилизованные войска, отправленные на фронт, через несколько дней попавшие в плен, плохое снаряжение, ржавые магазины, если вообще проводилась какая-либо подготовка", - объяснил британский чиновник.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время десятки тысяч украинских военнослужащих проходят пятинедельную подготовку в Великобритании и в других странах-союзниках.

"Несомненно, что простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат", - отметил Уоллес.

Он добавил, что украинские войска лучше подготовлены к зиме, чем многие российские. Это касается не только теплого обмундирования, но и приборов ночного видения, качественных радиостанций.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что визиты его коллеги Бена Уоллеса в Украину "приносят хорошие новости на поле боя". Таким образом он прокомментировал его неанонсированный визит в Киев. 

Кроме того, Бен Уоллес заявил ранее, что нарушение обещания Кремля не вводить мобилизацию - это признание краха вторжения России в Украину.
Korrespondent
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