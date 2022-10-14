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13 октября 22, 12:16
Опубликован текст антироссийской резолюции ООН
резолюция ООН
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Резолюция осуждает аннексию Россией украинских территорий и подтверждает поддержку целостности Украины.

Генеральная Ассамблея ООН опубликовала текст резолюции, которой осудила организацию Россией незаконных "референдумов" и аннексию ряда оккупированных территорий Украины.

Согласно резолюции, Генассамблея "подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, в том числе территориальных вод".

"Генассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных т.н. "референдумов" в регионах в пределах международно признанных границ Украины и попытку незаконной аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, после проведения указанных выше "референдумов", - говорится в документе.

Генассамблея заявляет о "неправомерных действиях Российской Федерации в отношении незаконных так называемых "референдумов", проведенных с 23 по 27 сентября 2022 года в некоторых частях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях Украины, которые частично являются или находились под временным военным контролем Российской Федерации, а последующие попытки незаконной аннексии этих регионов не имеют юридической силы по международному праву и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины".

Резолюция "призывает все государства, международные организации и Организацию Объединенных Наций не признавать изменения Российской Федерацией статуса Донецкой, Херсонской, Луганской или Запорожской областей Украине и воздерживаться от любых действий или сделок, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса".

Также Генассамблея "требует, чтобы Российская Федерация немедленно и безоговорочно отменила свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающиеся статуса отдельных районов Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и несовместимы с принципами Устава Организации Объединенных Наций, и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Вместе с тем, Генассамблея "приветствует усилия Организации Объединенных Наций, государств-членов и гуманитарных организаций для реагирования на гуманитарный кризис и кризис с беженцами", а также "приветствует и выражает свою решительную поддержку продолжающимся усилиям Генерального секретаря и государств-членов и призывает государства-члены и международные организации, включая Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных и региональных организациях поддержать деэскалацию сложившейся ситуации и мирное урегулирование конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международного признанных границах и в соответствии с принципами Устава".

Отметим, резолюцию Генассамблеи ООН поддержал 143 из 193 участников, 35 стран воздержались, а пять - проголосовали против: Россия, Никарагуа, Сирия, КНДР, Беларусь. 
Korrespondent
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