Украинец возглавил Совет управляющих Всемирного Банка и МВФ

Министра финансов Украины Сергея Марченко избрали главой Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Об этом он сообщил в пятницу, 14 октября, на своей странице в Facebook.

"Я был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ", - написал Марченко.

Он отметил, что за это долгое время были сформированы надежные и прозрачные партнерские отношения.

"И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это великая честь представлять Украину на международной финансовой арене", - отметил Марченко.

Он также добавил, что новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз для Украины с 2,1% до 3,3%.