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15 октября 22, 11:26
Таджикистан Путину: Не относитесь к нам как к бывшему СССР
Рахмон
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Рахмон упрекнул Путина и призвал его не относиться к странам Центральной Азии как к странам бывшего СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон упрекнул российского диктатора Владимира Путина и призвал его не относиться к странам Центральной Азии как к странам бывшего СССР. Об этом он заявил на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане, цитирует его Informburo.

По его словам, "Таджикистан всегда уважал интересы РФ", а в стране хотят "ощущать взаимное уважение". Он отметил, что все были свидетелями развала СССР. 

"Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о двух миллионах мигрантов из Таджикистана, я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они обучаются, лечатся", — сказал Рахмон.

Он заявил, что для проведения "какого-то несчастного форума в Таджикистане приходится умолять". 

"Мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу", — заявил он. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме в Астане заявил, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".

Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема. 

Также он заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.

liga.net
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