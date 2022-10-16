Ассамблея МПС приняла резолюцию по агрессии РФ

Сегодня, 15 октября, 145-я Ассамблея Межпарламентского Союза приняла финальную Резолюцию, в которой резко осуждается агрессия России против Украины. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Сообщается, что, несмотря на яростное сопротивление России, парламентарии из 119 стран мира единогласно приняли документ, в котором дается четкая оценка и осуждение войны, начатой Россией против Украины.

"Среди поправок, включенных по настоянию украинской делегации: Россия начала войну в Украине еще в 2014 году; кроме массовых человеческих жертв, продолжающаяся агрессия Российской Федерации против Украины вызвала один из крупнейших кризисов перемещения в мире, с более чем 7 миллионами украинских беженцев и более 6,9 миллионами внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Полный текст резолюции доступен по ссылке.

Напомним, ПАСЕ признала Россию террористическим режимом, став первой международной организацией, которая приняла такое решение.