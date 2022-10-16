Шольц заявил о необходимости реформировать ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз следует реформировать, расширить и постепенно отменить принцип единодушия при принятии решений во внешней политике.

"Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - заявил канцлер.

Кроме того, в своем заявлении Шольц призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры ЕС для европейских вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Евросоюз увеличит военную помощь ВСУ.