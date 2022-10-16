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16 октября 22, 09:07
"Зеленые" в ФРГ - за увеличение поставок оружия Украине
оружие
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Украине Германия должна помогать там, где может, "потому что это оружие спасает человеческие жизни", заявил сопредседатель партии Союз-90/зеленые.

Представители партии Союз-90/зеленые, входящей в правящую в Германии коалицию, подчеркнули необходимость увеличения поставок оружия Украине. В заявлении, принятом во второй день партийного съезда в Бонне в субботу, 15 октября, говорится, что российская агрессивная война показывает, "насколько жизненно важной является достаточная гражданская и военная обороноспособность".

"Поэтому мы поставляем оружие Украине и хотим продолжать делать это активнее, при необходимости также из запасов бундесвера и промышленности", - приводит выдержки из документа агентство AFP.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила в защиту курса правительства в отношении Украины и призвала к сплоченности.

"Давайте вместе покажем, что мы сильнее этой войны", - сказала она в ходе выступления на съезде. Сопредседатель партии Союз-90/зеленые Омид Нурипур заявил, что Германия должна помогать там, где может, "потому что это оружие спасает человеческие жизни".

В то же время "зеленые" не намерены отказываться от своих "глубочайших убеждений как партии мира". Хотя военные ресурсы в настоящее время "неизбежны из-за угрозы Украине, в долгосрочной перспективе мы выступаем в духе феминистской внешней политики за принципы разоружения и демилитаризации, а также за приоритет гражданского", отмечается в заявлении.

"Мы должны наращивать наши усилия по укреплению инициатив в области ядерного разоружения и контроля над вооружениями, особенно в эти неспокойные времена", - говорится в документе.

Вопрос о судьбе АЭС в Германии

В первый день съезда подавляющее число его делегатов - 800 человек - проголосовали в поддержку предложения министра экономики ФРГ Роберта Хабека продлить на несколько месяцев срок эксплуатации атомных электростанций Изар и Неккарвестхайм, расположенных на юге Германии. Прекращение их работы планировалось на конец текущего года. В партии Союз-90/зеленые согласились продлить этот срок до середины апреля 2023 года. Между тем третья действующая АЭС Германии - Эмсланд - должна быть остановлена, как и планировалось, в конце текущего года.

В воскресенье, 16 октября, последний день съезда на повестке дня стоит вопрос защиты климата.

Источник: DW

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну в Украине "крестовым походом" РФ против демократии.
Korrespondent
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