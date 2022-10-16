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16 октября 22, 20:43
Белый дом: США ответят на любой ядерный удар РФ
Салливан
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Ответ США не будет зависеть от масштабов поражения российского ядерного оружия, сообщил Салливан.

США планируют ответить России на использование ядерного оружия независимо от того, какую форму будет иметь это нарушение. Об этом в эфире SNN советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ведущая Дана Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличается в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине – это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно)", – ответил Салливан.

"Мнение о том, что как-то существуют различия в его (ядерном оружии) использовании, я считаю, опасная идея",- добавил он.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО, а также с другими ответственными странами по всему миру, включая Китай и Индию, направить очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", – резюмировал Салливан.

Ранее сообщалось, что возможное применение ядерного оружия против Украины скорее всего вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО.
Korrespondent
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