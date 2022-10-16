Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.60
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
16 октября 22, 20:54
Еще одна страна призвала своих граждан покинуть Украину
Киев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Египет вслед за Китаем призвал своих граждан "как можно скорее" уехать из Украины.
Также, сообщают СМИ, Сербия закрывает свое украинское посольство.

Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее". Об этом пишет издание Egypt Today.

Посольство, как сообщают СМИ, призвало членов египетской громады покинуть Украину доступными наземными маршрутами в соседние страны. Гражданам советуют проявлять "максимальную осторожность при выезде и не находиться в опасных зонах или вблизи них".

Всем, кто решит остаться в Украине, дипломаты рекомендуют уточнить свои данные в посольстве. Так, они смогут получать информацию о развитии ситуации в Украине.

Также в СМИ появилась информация о том, что Сербия закрывает посольство в Украине по соображениям безопасности. Отметим, что официальной информации пока нет. При этом еще 3 марта Министерство иностранных дел Сербии, сообщало, что сотрудники посольства были эвакуированы из Украины после начала войны.

Ранее сегодня сообщалось, что МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины. Украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют "эвакуацией".
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Белый дом: США ответят на любой ядерный удар РФ
noimage"Зеленые" в ФРГ - за увеличение поставок оружия Украине
noimageШольц заявил о необходимости реформировать ЕС
noimageАссамблея МПС приняла резолюцию по агрессии РФ
noimageИлон Маск передумал: помощь Украине не отменяется
Лента новостей