Еще одна страна призвала своих граждан покинуть Украину

Посольство Египта в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину "как можно скорее". Об этом пишет издание Egypt Today.

Посольство, как сообщают СМИ, призвало членов египетской громады покинуть Украину доступными наземными маршрутами в соседние страны. Гражданам советуют проявлять "максимальную осторожность при выезде и не находиться в опасных зонах или вблизи них".

Всем, кто решит остаться в Украине, дипломаты рекомендуют уточнить свои данные в посольстве. Так, они смогут получать информацию о развитии ситуации в Украине.

Также в СМИ появилась информация о том, что Сербия закрывает посольство в Украине по соображениям безопасности. Отметим, что официальной информации пока нет. При этом еще 3 марта Министерство иностранных дел Сербии, сообщало, что сотрудники посольства были эвакуированы из Украины после начала войны.

Ранее сегодня сообщалось, что МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины. Украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют "эвакуацией".