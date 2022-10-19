Президент Финляндии выступил за диалог сверхдержав с РФ

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает важным поддерживать диалог с Россией, чтобы "предотвратить эскалацию конфликта". Об этом он сказал, выступая в Хельсинки на семинаре Rose-Roth по вопросам безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, передает финское издание Yle.
"В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", – сказал президент Финляндии.
По мнению Ниинисте, и Китай, и США, и ЕС должны начать обсуждение того, как избежать эскалации войны.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "очевидно" продолжит общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, так как "в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией".В конце сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы для российских туристов.