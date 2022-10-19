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18 октября 22, 21:50
Президент Финляндии выступил за диалог сверхдержав с РФ
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Саули Ниинисте считает важным поддерживать диалог с Россией, чтобы "предотвратить эскалацию конфликта"

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает важным поддерживать диалог с Россией, чтобы "предотвратить эскалацию конфликта". Об этом он сказал, выступая в Хельсинки на семинаре Rose-Roth по вопросам безопасности Парламентской ассамблеи НАТО, передает финское издание Yle. 

"В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их сверхдержавы должны начать дискуссии, но не для того, чтобы навязать мирное соглашение, а чтобы попытаться спасти мир от эскалации", – сказал президент Финляндии.

По мнению Ниинисте, и Китай, и США, и ЕС должны начать обсуждение того, как избежать эскалации войны.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "очевидно" продолжит общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, так как "в какой-то момент всем заинтересованным сторонам придется садиться за стол переговоров с Украиной и Россией".

В конце сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы для российских туристов.  

4 октября премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала проект строительства забора вдоль финско-российской границы. 6 октября президент Финляндии утвердил решение о девятой поставке военной техники в Украину.
liga.net
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