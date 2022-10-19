ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси

Европейский Союз договорился о дальнейших санкциях против России и Беларуси в связи с войной против Украины в течение нескольких минут. Об этом сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", - написал он.

К тому же, по словам Йозвяка, недавний проект выводов Европейского Совета сильнее в отношении санкций против Беларуси. Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

Напомним, в ЕС уже начал подготовку девятого пакета санкций против России.