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18 октября 22, 21:51
ЕС договорился о новых санкциях против России и Беларуси
ЕС
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В течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России и Беларуси.

Европейский Союз договорился о дальнейших санкциях против России и Беларуси в связи с войной против Украины в течение нескольких минут.  Об этом сообщает в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Кажется, что в течение нескольких минут среди ЕС был общий консенсус по поводу дальнейших санкций в отношении России (хотя не в отношении энергетики) и Беларуси", - написал он.

К тому же, по словам Йозвяка, недавний проект выводов Европейского Совета сильнее в отношении санкций против Беларуси. Ожидается, что работа над санкциями будет ускорена в ближайшие дни.

Напомним, в ЕС уже начал подготовку девятого пакета санкций против России.
Korrespondent
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