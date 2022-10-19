Иран обещает России ракеты "земля-земля" - СМИ

Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" в дополнение к еще большему количеству беспилотников. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов.

Сообщается, что 6 октября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, два высокопоставленных чиновника из иранской Революционной гвардии и чиновник из Высшего совета национальной безопасности посетили Москву для переговоров с Россией о поставках оружия.

"Россияне попросили больше беспилотников и иранских баллистических ракет с повышенной точностью, в частности, семейства ракет Fateh и Zolfaghar", - сказал один из иранских дипломатов.

Западный чиновник подтвердил это, заявив, что между Ираном и Россией существует соглашение о предоставлении баллистических ракет класса "земля-земля" малой дальности, в том числе Zolfaghar.

Иранский дипломат отверг утверждения западных официальных лиц о том, что такие поставки нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года.

"Где они используются - это не вопрос продавца. Мы не становимся на чью-то сторону в украинском кризисе, как Запад. Мы хотим прекращения кризиса дипломатическими средствами", - уверяет дипломат.

Отмечается, что появление иранских ракет в дополнение к беспилотникам в арсенале РФ усилит напряженность в отношениях между Ираном и США и другими западными государствами.

Госдеп США отметил, что иранские беспилотники были использованы в понедельник в утренней атаке на Киев, а пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также обвинила Тегеран во лжи, когда заявлялось, что иранские беспилотники не используются Россией в Украине.

Отвечая на вопрос о продаже иранских ракет класса "земля-земля" в Россию, высокопоставленный американский военный чиновник сказал, что пока не может предоставить доказательств точности этой информации.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Он отметил, что ранее Украина никогда не занимала антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии, дальнейшие отношения невозможны.