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19 октября 22, 08:43
Совбез ООН обсудит вопрос иранских беспилотников и России
Совбез ООН
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На закрытом заседании Совета безопасности ООН 19 октября будет подниматься вопрос поставок Ираном беспилотников для российских оккупантов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой неназванных высокопоставленных дипломатов.

США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского вооружения в Россию после использования дронов-камикадзе Shahed-136 для атак гражданских объектов. 

Украина пригласила экспертов ООН для проверки остатков сбитых иранских беспилотников — это нарушает резолюцию Совбеза, которая одобрила ядерную сделку с Ираном в 2015 году. 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам враг подключил иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 

24 сентября МИД Украины призвало Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". 

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта. 

Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. 

Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины. 

Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.


liga.net
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