В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибло пять гражданских, и призвали к "совместной деэскалации". Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Дипломата спросили, каков комментарий Китая по поводу атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября — он ответил, что "ничего не знает об упомянутом".
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", — сказал Вэньбин.
Он заявил, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".Ранее в Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.