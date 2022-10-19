В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибло пять гражданских, и призвали к "совместной деэскалации". Об этом на брифинге сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломата спросили, каков комментарий Китая по поводу атаки Киева дронами-камикадзе 17 октября — он ответил, что "ничего не знает об упомянутом".

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность", — сказал Вэньбин.

Он заявил, что необходимо "поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию для совместной деэскалации ситуации".





Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.





МИД Китая о фейковых референдумах оккупантов в Украине – "все страны заслуживают уважения их территориальной целостности".

