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20 октября 22, 00:31
Штайнмайер отменил визит в Украину - СМИ
Штайнмайер
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Канцелярия Франка-Вальтера Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину, который должен был состояться в четверг, 20 октября. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что канцелярия Штайнмайера объяснила отмену визита "соображениями безопасности".

Приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - отметил представитель украинского правительства.

Как пишет издание, Федеральное министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев.

Ранее сообщалось, что в Германии готовят визит Штайнмайера в Украину

Напомним, весной в отношениях Украины и Германии возникло напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Позже президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Штайнмайером. Стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве.
Korrespondent
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