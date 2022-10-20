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20 октября 22, 21:49
Против кого в Иране ввел санкции ЕС?
Обломки ударного дрона Shahed-136
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Под санкции Евросоюза попали начштаба Вооруженных сил Ирана, топ-чиновник Минобороны и командующий БПЛА КСИР – за поставку России дронов-камикадзе

20 октября Европейский Союз ввел санкции против троих физических лиц и одной организации в Иране за поставку России дронов-камикадзе, которые россияне используют для нанесения ударов по Украине. Список тех, кто попал под санкции, опубликован на официальном сайте ЕС.

Санкции Евросоюза введены против компании Shahed Aviation Industries.

Она связана с Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции в Иране, отвечает за проектирование и разработку серии беспилотных летательных аппаратов Shahed.

Беспилотники серии "Шахед" были поставлены в РФ и используются в агрессивной войне против Украины.

"Таким образом, Shahed Aviation Industries несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в пояснении ЕС.

Три топ-военных Ирана, против которых ввел санкции Евросоюз за поддержку войны России против Украины:

- Начальник штаба Вооруженных сил Ирана, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери. Он курирует программу военных беспилотников и играет фундаментальную роль в оборонном сотрудничестве Ирана с Россией.

Багери также занимается распространением иранских дронов за рубежом. В связи с этим он открыл сборочную линию в Таджикистане, предназначенную для экспорта беспилотников Ababil-2.

Он также участвовал в разработке беспилотников Mohajer-6 и их поставке в РФ для использования в агрессивной войне против Украины.

"Поэтому генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в пояснении ЕС.

- Глава отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов в Министерстве обороны и тыла вооруженных сил Ирана (MODAFL), генерал Сайед Ходжатолла Курейши. Он отвечает за ведение переговоров по соглашению с Россией о поставках дронов иранского производства для их применения в агрессивной войне против Украины.

"Генерал Сайед Ходжатолла Курейши несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в пояснении ЕС.

- Бригадный генерал Саид Агаджани – командующий БПЛА Корпуса стражей исламской революции – Воздушно-космических сил (КСИР ВКС), являющегося основой иранской программы беспилотников.

Агаджани курирует и руководит планированием, оснащением и обучением иранских операций с БПЛА, которые включают также поставку беспилотников международным союзникам Ирана, включая Россию.

"Бригадный генерал Саид Агаджани несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в пояснении ЕС.

20 октября Европейский Союз согласовал санкции против трех физических лиц и одной организации в Иране, поставляющих в Россию беспилотники, которые используются для нанесения ударов по Украине. 

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240. 

19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца в Украине сбили 233 "шахеда".
liga.net
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