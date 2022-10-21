Латвийская православная церковь запросит автокефалию от РПЦ

Об этом сообщает Baltijas Bass.

Как сообщается, решение было принято 20 октября на соборе Латвийской православной церкви (ЛПЦ) в Храме всех святых в Риге. Официального сообщения о решениях собора пока нет, о них журналисты узнали от нескольких участников собора.

Обращение к патриарху Московскому Кириллу необходимо для того, чтобы выход ЛПЦ из РПЦ произошел каноническим путем и не считался расколом.





8 сентября парламент Латвии поддержал инициативу президента и принял законопроект о выводе ЛПЦ из-под власти РПЦ. На церковь возложено обязательство привести устав в соответствие с новыми требованиями закона до 31 октября.