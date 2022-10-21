Латвийская православная церковь запросит автокефалию от РПЦ

Об этом сообщает Baltijas Bass.
Как сообщается, решение было принято 20 октября на соборе Латвийской православной церкви (ЛПЦ) в Храме всех святых в Риге. Официального сообщения о решениях собора пока нет, о них журналисты узнали от нескольких участников собора.
Обращение к патриарху Московскому Кириллу необходимо для того, чтобы выход ЛПЦ из РПЦ произошел каноническим путем и не считался расколом.5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс вышел с законодательной инициативой восстановления исторически самостоятельного статуса ЛПЦ и вывода ее из-под влияния Московского патриархата, который "поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины".