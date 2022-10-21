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21 октября 22, 21:09
Латвийская православная церковь запросит автокефалию от РПЦ
Епископ ЛПЦ Александр
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Латвийская православная церковь приняла решение обратиться в Московский патриархат с просьбой о предоставлении ей статуса автокефальной

Об этом сообщает Baltijas Bass.

Как сообщается, решение было принято 20 октября на соборе Латвийской православной церкви (ЛПЦ) в Храме всех святых в Риге. Официального сообщения о решениях собора пока нет, о них журналисты узнали от нескольких участников собора. 

Обращение к патриарху Московскому Кириллу необходимо для того, чтобы выход ЛПЦ из РПЦ произошел каноническим путем и не считался расколом.

5 сентября президент Латвии Эгилс Левитс вышел с законодательной инициативой восстановления исторически самостоятельного статуса ЛПЦ и вывода ее из-под влияния Московского патриархата, который "поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины".

 8 сентября парламент Латвии поддержал инициативу президента и принял законопроект о выводе ЛПЦ из-под власти РПЦ. На церковь возложено обязательство привести устав в соответствие с новыми требованиями закона до 31 октября. 
liga.net
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