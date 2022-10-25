Новый премьер Британии - фанат Украины из Индии

В Великобритании определились с новым премьер-министром. Им станет Риши Сунак. Он обещает поддерживать Украину и оздоровить экономику Британии.

Элитный потомок мигрантов

Родители Сунака, выходцы из Индии, приехали в Великобританию из Восточной Африки. Он родился в Саутгемптоне в 1980 году, где его отец был терапевтом, а мать владела и управляла аптекой. Он учился в элитной частной школе, поступил в Оксфорд для изучения философии, политики и экономики. Во время обучения по программе MBA в Стэнфордском университете он встретил свою будущую супругу Акшату Мерти, дочь Нараяны Мерти, индийского миллиардера и соучредителя огромной компании ИТ-услуг Infosys. Он считается одним из самых богатых депутатов парламента, но публично не комментирует свое состояние. Богатство Сунака и его образование, полученное в престижной частной школе, тоже нередко становились предметом обсуждения.

Ведущая телекомпании Sky News Кей Берли спросила его, как он воспринимает заявления о том, что он слишком богат, чтобы быть премьер-министром. В ответ Сунак напомнил, что инфляция бьет по всем гражданам, и что в отличие от своей предшественницы Лиз Трасс его программа на прошлых выборах лидера тори предусматривала в первую очередь помощь малоимущим.

Политические взгляды

В феврале 2020 года Сунак был назначен министром финансов и поначалу активно поддерживал Бориса Джонсона, но затем подал в отставку, заявив, что считает, что его собственный подход к экономике фундаментально отличается от подхода премьер-министра.

Сунак говорил, что был предан Джонсону, но ушел в отставку, потому что его правительство оказалось "по другую сторону" серьезных этических вопросов.

Сунак - сторонник Брексита, и голосовал за выход Великобритании из ЕС. В интервью газете Yorkshire Post он сказал, что, по его мнению, это сделает Великобританию более свободной, справедливой и процветающей.

Еще одной причиной, побудившей его голосовать за Брексит, стала миграция.

"Я считаю, что грамотная иммиграция может принести пользу нашей стране. Но мы должны контролировать наши границы", - говорил он. Сунак трижды голосовал за проект Терезы Мэй по разводу с ЕС, когда тот выносился на рассмотрение парламента.

Отношение к Украине

"Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю нашу политику всемерной поддержки Украины", - обещал Сунак летом.

"Президент Зеленский, храбрые граждане Украины, не сомневайтесь: что бы ни случилось здесь в ближайшие недели, Соединенное Королевство останется вашим самым сильным союзником", - говорил он.

Сунак пообещал, что его первым зарубежным визитом в качестве премьер-министра будет поездка в Киев.

В День независимости Украины 24 августа Сунак обнародовал письмо к народу Украины, в котором обещал, что, чтобы ни случилось, Британия останется самым последовательным и сильным союзником Украины.

С самого начала военных действий Сунак, бывший в то время министром финансов, публично выражал поддержку Киеву, признавая при этом, что она недешево обходится британскому бюджету.