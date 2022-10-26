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25 октября 22, 21:55
"Грязные бомбы": Совбез ООН проводит закрытое заседание
Совбез ООН
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Вброс России о якобы подготовке применения "грязной бомбы" в Украине стал темой закрытого заседания Совбеза ООН

Пропагандистский вброс России о якобы подготовке применения "грязной бомбы" в Украине стал темой закрытого заседания Совета безопасности ООН. Об этом сообщает CNN.

Агентство сообщает со ссылкой на двух дипломатов ООН, что Совбез ООН проводит за закрытыми дверями заседание в связи с безосновательными заявлениями России о том, что Украина якобы планирует создать и применить "грязную бомбу".

МАГАТЭ уже заявило, что направит инспекторов на два ядерные объекта в Украине по запросу Киева.

23 октября министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Бена Уоллеса и Сергея Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару, а также главе Пентагона Ллойду Остину. 

СПРАВКА. "Грязной бомбой" называется обычное (неядерное) взрывное устройство, которое при взрыве выбрасывает добавленный к взрывчатке радиоактивный материал. Взрыв такого устройства вызывает локальное радиоактивное заражение за счет разброса излучающего вещества. 

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". МИД напомнил: россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. А глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит". 

Россия врет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
liga.net
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