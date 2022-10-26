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26 октября 22, 18:01
Польша признала РФ террористическим режимом
Польша
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Польские парламентарии проголосовали за резолюцию, которая объявляет правящий режим России террористическим.

Польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом. Соответствующий документ разработала группа сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба сената в среду, 26 октября.

"Сенат единогласно принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом", - сообщили в пресс-службе.

В документе осуждается российская агрессия в отношении Украины. В частности, там указано, что Украина на сегодняшний день является страной, которая защищает демократию и свободу. В то же время РФ прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.

В польском сенате обращают внимание, что глава Кремля Владимир Путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов".

Польские парламентарии также призвали другие страны сделать аналогичные шаги в отношении России.

"Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом", - сказано в сообщении.

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 13 октября, приняла резолюцию, в которой Российская Федерация признана террористическим режимом.
Korrespondent
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