Польша признала РФ террористическим режимом

Польский сенат единогласно принял резолюцию о признании России террористическим режимом. Соответствующий документ разработала группа сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба сената в среду, 26 октября.

"Сенат единогласно принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом", - сообщили в пресс-службе.

В документе осуждается российская агрессия в отношении Украины. В частности, там указано, что Украина на сегодняшний день является страной, которая защищает демократию и свободу. В то же время РФ прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.

В польском сенате обращают внимание, что глава Кремля Владимир Путин и его окружение "вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов".

Польские парламентарии также призвали другие страны сделать аналогичные шаги в отношении России.

"Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом", - сказано в сообщении.

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 13 октября, приняла резолюцию, в которой Российская Федерация признана террористическим режимом.