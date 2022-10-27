Оружие Украине, дружба Путину. Новая власть Италии

В Италии новое правительство. Его возглавила 45-летняя Джорджа Мелони — лидер правой партии Братья Италии. В правящую коалицию также вошли Лига под руководством бывшего вице-премьера Маттео Сальвини и Вперед, Италия 86-летнего Сильвио Берлускони — политика и медиамагната, который четырежды возглавлял итальянское правительство, но в 2013 году после приговора за налоговые преступления получил временный запрет на занятие государственных должностей.Мелони заявляет о поддержке Украины, но в ее правительстве хватает одиозных друзей российского диктатора Владимира Путина.

Неизменная поддержка

Джорджия Мелони стала первой женщиной - премьер-министром Италии. Несмотря на то, что Мелони возглавляет коалицию ультраправых и правых партий, которые пришли к власти в стране впервые с начала Второй мировой войны, она подчеркивала неизменную поддержку Украины.

"Испокон веков единственным способом способствовать переговорам в конфликтах является установление равновесия. Если вы не хотите сказать мне, что мир достигается капитуляцией, то мир достигается тем, что мы продолжаем поддерживать Украину, позволяя ей защищать себя", - сказала Мелони.

Она подчеркнула, что даже если бы Италия и отказалась от военной поддержки Украины, Запад продолжил бы помощь. "Поэтому это не изменило бы результат для Украины, но изменило бы подход, который будут иметь другие к нам, к нашему доверию, надежности даже на коммерческом уровне", - пояснила итальянский премьер.

Мелони отметила, что экспорт Италии в Россию составляет около 1%, а с остальными странами Запада - около 80%. "Своими решением по Украине мы решаем судьбу Италии", - подытожила она.

Кроме того, Мелони заявила, что Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина.

Как заявила Мелони, ближайшим "узлом, который нужно будет развязать", будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что "поддаться на шантаж Путина - значит углубить проблему".

В то же время, по словам премьера, Италия и в дальнейшем будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии "не только потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы".

Одиозные личности

В новое итальянское правительство вошла партия Сильвио Берлускони. Недавно он, как раз, рассказывал однопартийцам о восстановлении отношений со своим старым другом — президентом России Владимиром Путиным, который якобы отправил ему на день рождения 20 бутылок водки. Соратник Берлускони Антонио Таяни, в итоге назначенный министром иностранных дел, заявил, что речь шла о 2008 годе. Также была опубликована аудиозапись общения Берлускони с неуважительными высказываниями о президенте Украины Владимире Зеленском.

Вместе с тем, представитель партии Берлускони Антонио Таяни, назначенный главой МИД, в Украине известен как глава Европейского парламента и как политик, который на этом посту был полностью проукраинским.