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27 октября 22, 21:03
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20
Байден
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Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20

Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали в следующем месяце. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN. 

"Президент сказал, что у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным", — сообщил Кирби.

Ранее в этом месяце Байден сказал корреспонденту CNN, что не планирует встречаться с Путиным, но есть одно обстоятельство, при котором он может это рассмотреть.

"Послушайте, я не собираюсь с ним встречаться, но слушайте, если бы он пришел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Грайнер (Бриттни Грайнер, американская звезда баскетбола, приговоренная к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме за хранение наркотиков. – Ред.)", я бы встретился с ним", – сказал Байден.

Президент США, по словам Кирби, сосредоточится на союзах и партнерстве во время поездки.

Саммит лидеров Большой двадцатки запланирован на ноябрь. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поедет на него, если не будет российского диктатора Владимира Путина. А вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что готова ехать, чтобы высказать все диктатору в лицо. 

В Белом доме сомневаются, что Путин приедет на саммит, но если это все же произойдет, в США считают, что Зеленский тоже должен принять участие.

В Индонезии заявляли, что и Зеленский, и Путин уже якобы согласились приехать на саммит. Однако ни у украинского лидера, ни у диктатора РФ не подтвердили эту информацию.
liga.net
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