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27 октября 22, 22:29
Китай оголосив про "тверду підтримку" росії і путіна
Китай
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Китай підтримуватиме росію під керівництвом президента володимира путіна і планує посилити співпрацю між країнами

Про це повідомляє прес-службу МЗС КНР.

За даними відомства, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову зі своїм російським колегою сергієм лавровим.

"Китайська сторона твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента путіна в об'єднанні та веденні російського народу для подолання проблем, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку та подальшого утвердження статусу росії як великої держави на міжнародному етапі. Це законне право Китаю та росії здійснювати власний розвиток та відродження", - сказано у повідомленні МЗС за підсумками розмови двох міністрів.

Також у міністерстві зазначають, що Китай готовий просувати співпрацю з росією у різних галузях та вивести її "на більш високий рівень".
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