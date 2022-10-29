В ЕС раскритиковали речь Путина в Валдае

Речь президента России Владимира Путина в дискуссионом клубе Валдай вызвала резкую критику в Европейском Союзе. В частности, ее расценили как попытку исказить реальные факты войны России против Украины и предъявить Украине надуманные обвинения для прикрытия преступных намерений самого Кремля. Об этом заявила представитель ЕС Набила Массрали в пятницу, 28 октября, в Брюсселе во время брифинга в Европейской Комиссии.

"Для меня речь президента Путина есть чем-то вроде (романа 1984 – ред.) Орвелла. В этой речи Путина ошибочное является вернам, а верное - ошибочным. В его речи правда является неправдой, и неправда является истиной. Позвольте мне напомнить некоторые факты. Фактом является то, что эта Россия ведет преступную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Фактом является то, что эти российские войска стоят за зверствами и военными преступлениями против гражданского населения в Украине, против женщин и детей", - подчеркнула она.

По ее словам, Россия продолжает совершать нарушения международного права и фактически пытается разрушить Хартию ООН.

"В том, что касается российских обвинений, Украина как будто создает "грязную бомбу", что я могу сказать?.. Фактом является то, что у России уже есть определенная история необоснованных обвинений, для того, чтобы прикрыть собственные поступки. Можно вспомнить фальшивые обвинения России в начале текущего года о том, что Украина, якобы, разрабатывает биологическое оружие, выдвинутые в попытке оправдать преступное российское вторжение", - напомнила чиновница.

Россия, как ранее, так и теперь, не способна подтвердить свои обвинения какими-либо доказательствами, отметила представитель ЕС.

"Если бы не Россия, то не было бы этой войны, и это - факт. Фактом является то, что Россия может завершить эту войну прямо сегодня, если она выведет все свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - подытожила Массрали.