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28 октября 22, 17:50
Польша хочет потребовать от РФ репарации за Вторую мировую
Польша
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Будут проведены расчеты по такому же механизму, по которому ранее был сделан отчет об ущербе, нанесенном Германией во время оккупации в 1939-1945 годах.

Власти Польши намерены требовать от России компенсации ущерба, нанесенного Советским Союзом во время Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

В заявлении отмечается, что будут проведены расчеты по такому же механизму, по которому ранее был сделан отчет об ущербе, нанесенном Германией во время оккупации в 1939-1945 годах.

Кроме того, Польша выставила требования Германии по поводу репараций, о которых заявляла ранее. Речь идет о возврате имущества, похищенного Германией с 1939 по 1945 год, компенсации ущерба жертвам оккупации и членам их семей, компенсации ущерба, нанесенного польской диаспоре в нацистской Германии, урегулировании нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем предоставления им официального статуса национального меньшинства и права на обучение на польском языке, возвращении вывезенных из Польши культурных ценностей.

Напомним, сейм Польши 14 сентября принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить польскому государству возмещение.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша должна потребовать военные репарации за причиненный вред во время Второй мировой войны не только от Германии, но и от России.
Korrespondent
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