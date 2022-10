120 человек погибли в Сеуле во время празднования Хэллоуина

Десятки людей пережили остановку сердца в давке, образовавшейся в популярном ночном районе Сеула во время празднования Хэллоуина. 59 человек погибли, 150 пострадали. Об этом сообщает BBC со ссылкой на южнокорейских чиновников.

На видео с места происшествия видны мешки для трупов на улицах, работники скорой помощи, проводящие сердечно-легочную реанимацию, и спасатели, пытающиеся вытащить людей, которые оказались под другими.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на пожарных сообщило, что остановку сердца пережили около 50 человек. Всего в этом районе находились одновременно около 100 000 человек. Кроме Хэллоуина они также праздновали первое безмасочное мероприятие на открытом воздухе после пандемии COVID-19.

ДОПОЛНЕНО В 21:15. Reuters со ссылкой на представителей пожарной службы сообщает, что количество погибших увеличилось до 120.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk