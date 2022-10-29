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29 октября 22, 21:52
В ООН отреагировали на заявление МИД России
зерновое соглашение
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Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу зерновую инициативу, отметил спикер ООН.

ООН поддерживает контакты с российскими властями после заявления МИД РФ о выходе Москвы из "зернового соглашения". Об этом сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик, сообщает агентство Reuters.

"Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, которая является критически важной гуманитарной деятельностью, явно положительно влияющей на доступ к пище для миллионов людей во всем мире", - сказал Дюжаррик.

Напомним, Россия объявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. Минобороны РФ объявило, что целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил примитивность российского шантажа во всем, в том числе и в вопросах продовольствия.
Korrespondent
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