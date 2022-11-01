Запад изменил политику ядерного сдерживания России

Ложная стратегия - в прошлом

Настроения по отношению к ядерному шантажу со стороны РФ в мире довольно долго были однозначными: никто не хотел связываться с сумасшедшими, которые могли использовать ядерное оружие. По словам публициста и политолога Андрея Пионтковского, именно по этой причине Украину долго не принимали в НАТО.

"Но сейчас совсем другие времена, американцам надоело без конца уступать. На высшем уровне США, включая заявления Байдена, Путину четко дали понять, что в случае использования им ядерного оружия он получит свое, - отметил он в комментарии 24 каналу, - Насколько я могу анализировать то, что обсуждают в американской печати, США уже разработали четкий протокол ответа на возможное применение ядерного оружия Россией".

Эту информацию подтверждает и украинская дипломатия. Как заявил 28 октября в интервью ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала партнерам на то, что их предупреждения России слишком абстрактны: "Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы донесли Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин", - отметил министр.

По его словам, это означает "изменение подходов - от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) до конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

При этом, как напомнила 29 октября в блоге на Эспрессо юрист Агия Загребельская, США именно сейчас приняли Стратегию национальной обороны (NDS), поскольку она принимается после Стратегии национальной безопасности, обнародованной несколько дней назад.

"Обычно она принимается раньше, в начале года. Однако из-за вторжения России в Украину решили отложить, чтобы она была более актуальна и соответствовала состоянию мира после вторжения. Хотя, похоже, существенных изменений не внесли", - уточнила она.

Однако, добавив при этом, что впервые в истории Пентагона проведены все основные стратегические обзоры сразу: НРР, Обзор ядерной политики и Обзор противоракетной обороны.

"Это привело к согласованности, более интегрированному и безупречному подходу к сдерживанию и управлению рисками, к очень тесной стратегии связи ресурсов. Обзор ядерной политики подтверждает, что до тех пор, пока существует ядерное оружие, основная роль ядерного оружия США заключается в сдерживании ядерного нападения на Соединенные Штаты, наших союзников и партнеров", - приводит она цитату из этого документа.

Что касается возможности использования Россией ядерного оружия, бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер считает такой сценарий маловероятным.

"Я не думаю, что это наиболее вероятный сценарий. По-моему, это не достигнет военной цели Путина. Вы не можете захватить и удержать территорию, если вы делаете ее радиоактивной. Это также повредит его собственным силам, они не готовы", - отметил он. он в недавнем интервью LRT.

Вместо тысячи слов

Чтобы оценить намерения Запада, стоит упомянуть лишь несколько фактов. Так, в середине октября армия США без лишнего анонсирования перевела и уже развернула в Румынии 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии со штатным количеством в 4,7 тысяч человек.

Соответствующий сюжет был снят американским каналом CBS, получившим эксклюзивную возможность наблюдать за тренировкой, которая проходила в нескольких километрах от границы с Украиной. В сюжете прямо говорилось, что эта передислокация связана с угрозой со стороны РФ, в том числе и планами Кремля 7-месячной давности по прорыву в Одессу и отрезанием Украины от Черного моря. Также отмечалось, что во время тренировок были воспроизведены ситуации по опыту боев ВСУ с армией РФ, а кроме "легкой пехоты", переведена и "тяжелая техника". Вместе с американскими военными аналогичную тренировку проходила и армия Румынии.

Также в сюжете есть интересный пассаж о том, что подразделения 101-й десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".

Следует отметить, что 101-я десантная дивизия - одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для развертывания на любом театре военных действий, сроком до нескольких суток.

Похоже, уСШАесть твердое намерение подобным решительным образом действовать и дальше: как стало известно 30 октября, в середине ноября в Европу прибудет американская авианосная ударная группа из семи подразделений во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford.

Издание UK Defense Journal со ссылкой на ВМС США сообщило, что на борту Gerald Ford базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C. Авианосцы зайдут военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, и лишь большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде.

"Группировка совместно с вооруженными силами нескольких союзников по НАТО примет участие в учениях, включая морской удар большой дальности, противовоздушную оборону, борьбу с подводными войнами и распределенные морские операции", - пишет издание.

В настоящее время в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. Он принимал участие в учениях по обороне и сдерживанию НАТО Neptune Strike в Средиземном море, которые проходили с 14 по 28 октября.

Кроме этого, как сообщает Politico, Соединенные Штаты заменят в арсеналах Европы старые образцы ядерного оружия новыми не весной следующего года, а уже в декабре 2022-го. В частности, речь идет о бомбе B61-12 - последней модификации тактической ядерной бомбы, созданной в 1960-х годах. Модернизация B61 на протяжении многих лет открыто публиковалась в американских бюджетных документах и ​​обсуждалась в публичных заявлениях.

Поэтому напоследок напомним фразу, которую приписывают известному американскому гангстеру итальянского происхождения Аль Капоне: "Доброе слово и хороший револьвер действуют лучше, чем просто доброе слово". Похоже, что Запад всерьез собрался претворять ее в жизнь.