Пентагон не может подтвердить передачу РФ ракет из Ирана

Пентагон в настоящее время не подтверждает данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США на брифинге для СМИ.

"Мы видели сообщения в прессе о якобы иранских ракетах, которые должны быть отправлены в Россию для использования в Украине. Опять же, у меня нет никакой информации на этот счет", - сообщил чиновник.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что оккупанты в следующем месяце могут применить против Украины иранские баллистические ракеты дальностью до 700 километров.

Иран планирует передать России баллистические ракеты семейства Fateh и Zolfaghar в дополнение к еще большему количеству беспилотников.