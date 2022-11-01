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1 ноября 22, 13:22
Пентагон не может подтвердить передачу РФ ракет из Ирана
Пентагон
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Минобороны США в настоящее время не располагает информацией о том, что Тегеран отправляет Москве свои ракеты.

Пентагон в настоящее время не подтверждает данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности. Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США  на брифинге для СМИ.

"Мы видели сообщения в прессе о якобы иранских ракетах, которые должны быть отправлены в Россию для использования в Украине. Опять же, у меня нет никакой информации на этот счет", - сообщил чиновник.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что оккупанты в следующем месяце могут применить против Украины иранские баллистические ракеты дальностью до 700 километров. 

Иран планирует передать России баллистические ракеты семейства Fateh и Zolfaghar в дополнение к еще большему количеству беспилотников.
Korrespondent
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