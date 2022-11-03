Лидеры трех стран не подтвердили визит на саммит G20

Лидеры трех стран еще не подтвердили своего участия в саммите G20, и президент Индонезии Джоко Видодо намерен созвониться с ними по этому поводу. Об этом сообщает Antara.
Саммит состоится на Бали 15-16 ноября.
"Три лидера G20 еще не подтвердили своего участия", – сказал Видодо, не уточнив, о ком именно идет речь.
По предварительным данным индонезийских властей, участие в саммите подтвердили не менее 17 лидеров G20. Видодо сказал, что это число "достаточно велико", и это большая честь для председательства Индонезии в G20.
Визит президента Владимира Зеленского на саммит G20 все еще остается под вопросом, в Офисе президента сказали, что окончательное решение будет приниматься непосредственно перед встречей в Индонезии.
Российский диктатор Владимир Путин на Валдайском форуме 27 октября заявил, что не исключает возможности визита на саммит, но еще "подумает".Президент США Джо Байден не намерен встречаться тет-а-тет с Путиным на саммите G20, если тот решит приехать.