Байден: Мы освободим Иран, они сами себя освободят скоро

Иранцы скоро освободят себя. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне протестов в Иране, передает Associated Press.

Он выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.





Иран поставляет России дроны и может поставить ракеты. МИД хочет разорвать с ним дипломатические отношения.

