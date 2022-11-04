Байден: Мы освободим Иран, они сами себя освободят скоро

Иранцы скоро освободят себя. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне протестов в Иране, передает Associated Press.
Он выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").
"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.В Иране с сентября продолжаются протесты после гибели в полиции нравов девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб.