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4 ноября 22, 08:24
Байден: Мы освободим Иран, они сами себя освободят скоро
Байден
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Иранцы очень скоро освободят себя, заявил Байден сторонникам протестов в этой стране

Иранцы скоро освободят себя. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на фоне протестов в Иране, передает Associated Press.

Он выступал на предвыборном митинге в поддержку представителя демократов Майка Левина. На мероприятии сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.

В Иране с сентября продолжаются протесты после гибели в полиции нравов девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб. 

Иран поставляет России дроны и может поставить ракеты. МИД хочет разорвать с ним дипломатические отношения.
liga.net
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