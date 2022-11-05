Швейцария не дает ВСУ боеприпасы к Gepard

На фоне дефицита боеприпасов к зенитным установкам Gepard в Германии и неоднократного отказа заявляющей о нейтралитете Швейцарии передать их Украине, министр обороны Алексей Резников публично призвал поставить снаряды Бразилию. У армии этой страны есть около 30 "гепардов" – и соответствующий боезапас.

Сделал это министр через бразильского журналиста, который задал один из вопросов на брифинге. Бразильские СМИ уже опубликовали призыв.

"Сигнал передам вашему правительству. У вас тоже есть возможность обеспечить нас именно боеприпасами для системы Gepard. Они есть не только в Швейцарии, а и в Бразилии", – обратился Резников.

Он добавил, что готов формализовать обращение в письменной форме, и уточнил специально для "нейтральной" Бразилии, что Украине эти боеприпасы нужно "ради гуманитарной миссии".

Как объяснил глава МО, установки Gepard используют "там, где находятся зерновые хабы": "Они прикрывают небо от иранских террористических дронов, чтобы те не разрушили системы логистики в обеспечении именно зерновых хабов".

"А из этих хабов поставляется зерно, подсолнечное масло, кукуруза в страны, которые голодают. Поэтому, если вы сегодня дадите нам этот боеприпас – это будет гуманитарная миссия с вашей стороны", – рассказал глава Минобороны.

Еще летом немецкие власти нашли боеприпасы 35 × 228 мм производства швейцарской Oerlikon KDA в Южной Америке, но страна-производитель не дала добро на их передачу Украине.





Spiegel писал, что власти Германии якобы были уверены, что "в ближайшие месяцы" смогут поставить ВСУ большое количество снарядов для Gepard. На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.





"Гепарды" и, вероятно, определенный объем боезапаса к ним помимо ФРГ и Швейцарии есть по меньшей мере у Нидерландов, Иордании, Румынии.