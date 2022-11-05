Швейцария не дает ВСУ боеприпасы к Gepard

На фоне дефицита боеприпасов к зенитным установкам Gepard в Германии и неоднократного отказа заявляющей о нейтралитете Швейцарии передать их Украине, министр обороны Алексей Резников публично призвал поставить снаряды Бразилию. У армии этой страны есть около 30 "гепардов" – и соответствующий боезапас.
Сделал это министр через бразильского журналиста, который задал один из вопросов на брифинге. Бразильские СМИ уже опубликовали призыв.
"Сигнал передам вашему правительству. У вас тоже есть возможность обеспечить нас именно боеприпасами для системы Gepard. Они есть не только в Швейцарии, а и в Бразилии", – обратился Резников.
Он добавил, что готов формализовать обращение в письменной форме, и уточнил специально для "нейтральной" Бразилии, что Украине эти боеприпасы нужно "ради гуманитарной миссии".
Как объяснил глава МО, установки Gepard используют "там, где находятся зерновые хабы": "Они прикрывают небо от иранских террористических дронов, чтобы те не разрушили системы логистики в обеспечении именно зерновых хабов".
"А из этих хабов поставляется зерно, подсолнечное масло, кукуруза в страны, которые голодают. Поэтому, если вы сегодня дадите нам этот боеприпас – это будет гуманитарная миссия с вашей стороны", – рассказал глава Минобороны.
Еще летом немецкие власти нашли боеприпасы 35 × 228 мм производства швейцарской Oerlikon KDA в Южной Америке, но страна-производитель не дала добро на их передачу Украине.В июле сообщалось, что Берлин нашел норвежского производителя, который сможет изготовить дополнительные боеприпасы к "гепардам".