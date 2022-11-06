Генсеком НАТО может стать Христя Фриланд - СМИ

Страны НАТО активно обсуждают кандидатуру преемника генсека Альянса Йенса Столтенберга. В США основным кандидатом считают вице-премьера и главу Минфина Канады Христю Фриланд, у которой есть украинские корни, сообщили источники The New York Times.

Полномочия Столтенберга истекают осенью 2023 года. По данным газеты, в Евросоюзе рассматривают на пост кандидата - женщину из стран-членов союза. Среди них - премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. От Великобритании на эту должность может претендовать министр обороны Бен Уоллес, который отказывался участвовать в выборах премьера.

Но как отмечают собеседники газеты, переговоры только начинаются и на этом этапе первых кандидатов зачастую отсеивают в рамках обсуждения с членами Альянса. США традиционно не выставляют свою кандидатуру, так как американский генерал руководит войсками Альянса в Европе.

В числе преимуществ Фриланд называют владение несколькими языками (английский, французский, итальянский, украинский и русский), способности при ведении пресс-конференций, а также то, что она возглавляла "сложные ведомства". Она может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО.

Напомним, в ноябре 2019 года Хрыстя Фриланд заняла пост вице-премьер-министра Канады. До этого она занимала должность министра иностранных дел.