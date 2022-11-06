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5 ноября 22, 21:38
В Средиземное море зашла крупнейшая атомная субмарина
субмарина
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Ее называют одним из "всадников ядерного апокалипсиса", ведь на борту может быть от 150 до 200 ядерных боеголовок.

В Средиземное море зашла американская атомная подлодка USS Rhode Island. Она может нести 24 межконтинентальные ракеты Trident II, которые способны поразить цели на расстоянии 18 тысяч километров со скоростью 29 тысяч км/ч. Об этом сообщает Командование ВМС США в Европе и Африке, назвав появление этой лодки "посланием Путину".

Эту лодку называют одним из "всадников ядерного апокалипсиса", ведь на ее борту может быть от 150 до 200 ядерных боеголовок.

"Поскольку она может месяцами ходить под водой, оставаясь незамеченной, решение показать ее свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю", - говорится в статье.

Считается, что разрушительная сила, демонстрируемая этой подлодкой, должна повлиять на Россию и заставить ее отказаться от возможных планов по нанесению ядерного удара.

Известно, что USS Rhode Island прибыл в Гибралтар (британская заморская территория) 1 ноября.

“Визит USS Rhode Island в Гибралтар укрепляет нашу твердую преданность нашим союзникам и партнерам в регионе. США и Великобритания имеют прочную историю сотрудничества благодаря обучению, операциям и таким мерам сотрудничества, которые улучшают наши общие возможности и партнерство“, - сказал капитан Джон Креддок, командир Оперативной группы 69.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое применение ядерного оружия Москвой будет иметь катастрофические последствия лично для российского лидера, а также для всей России.
Korrespondent
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