Лукашенко обиделся на Зеленского

Александр Лукашенко обиделся на Украину из-за введения санкций против Беларуси, ведь, говорит, Зеленский ему был, как сын. Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Вы видели мою позицию по Украине, что я только там не делал. И первыми, кто против нас санкции ввел - был Киев. К Володе Зеленскому я как к своему ребенку относился, и то сделал, и это…Что только я не делал, даже говорить здесь не хочу", - сказал Лукашенко.

Напомним, спутниковые снимки зафиксировали на полигонах в Беларуси российские истребители МиГ-31К, рядом с которыми находятся контейнеры, где могут храниться ракеты Кинжал. Неподалеку стоят палатки с русскими военными.