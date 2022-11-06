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5 ноября 22, 21:52
Лукашенко обиделся на Зеленского
Александр Лукашенко
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Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что все делал ради Украины, но Киев первым ввел против него санкции.

Александр Лукашенко обиделся на Украину из-за введения санкций против Беларуси, ведь, говорит, Зеленский ему был, как сын. Об этом сообщают белорусские СМИ.

"Вы видели мою позицию по  Украине, что я только там не делал. И первыми, кто против нас санкции ввел - был Киев. К Володе Зеленскому я как к своему ребенку относился, и то сделал, и это…Что только я не делал, даже говорить здесь не хочу", - сказал Лукашенко.

Напомним, спутниковые снимки зафиксировали на полигонах в Беларуси российские истребители МиГ-31К, рядом с которыми находятся контейнеры, где могут храниться ракеты Кинжал. Неподалеку стоят палатки с русскими военными.
Korrespondent
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