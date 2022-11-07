Мобилизованные РФ в Беларуси массово болеют – ГУР

Среди российских мобилизованных, находящихся в Беларуси, наблюдается вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведка сообщает, что на территорию Беларуси продолжают поступать подразделения ВС РФ, которые преимущественно состоят из так называемых "частично мобилизованных" граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск.

"Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий", - говорится в сообщении.

Сейчас среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.

"Сейчас масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ. В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования ВС РБ (Обуз-Лисновский). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения", - говорится в сообщении.

Разведка также заявила, что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам.

"Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами ВС РБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - сообщает ГУР.

Напомним, что Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации.