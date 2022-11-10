Саммит G20: Зеленский и Путин подтвердили участие

Онлайн или оффлайн

Стоит отметить, что в Киеве и Москве долгое время не озвучивали своих намерений насчет саммита G20. В Украине, казалось, было больше против, чем за. Еще в начале ноября, во время совместного брифинга с президентом Греции Екатериной Сакелларопулой Зеленский рассказал, поедет ли на саммит, если там будет Путин.

"Позиция моя личная и позиция Украины была в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем", – сказал Зеленский.

Он добавил, что 3 ноября разговаривал с президентом Индонезии и в очередной раз получил приглашение на саммит.

Что касается Путина, то президент Индонезии тоже сомневался в его визите на саммит. Так, Джоко Видодо 7 ноября еще не был уверен, что Владимир Путин появится на встрече глав государств Группы двадцати. Он заявил, что разговаривал с Путиным, однако испытывает "сильное ощущение", что президент России не приедет на саммит на Бали на следующей неделе. Более того, он в этом почти уверен.

Однако уже 8 ноября Видодо отметил, что президент страны-агрессора присоединится к G20 в онлайн-формате. Он заявил, что Путин присоединится к саммиту, "если такая ситуация возможна". Если нет – то кремлевский диктатор может присутствовать виртуально.

В свою очередь, в США не раз отмечали, что хотели бы, чтобы Украина присутствовала на саммите "большой двадцатки". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Штаты выступают за участие Украины. Даже если на нем будет присутствовать Россия.

Представительница Белого дома подчеркнула, что решение об участии двух стран зависит от лидеров G20. Также, по словам, Карин Жан-Пьер президент Соединенных Штатов Джо Байден "не намерен" встречаться с Путиным на полях саммита.

В итоге, 8 ноября в пресс-службе ОП подтвердили, что Зеленский примет участие в G20.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20", – сообщил пресс-секретарь ЗеленскогоСергей Никифоров в комментарии 24 каналу.

В пресс-службе главы государства предположили, что вероятнее всего, это произойдет в онлайн-формате. Этот вопрос сейчас согласовывается.

Отметим, что после подтверждения участия президента на саммите, в ОП заявили, что Российскую Федерацию пора исключить из G20, как это было с G8, которая превратилась в G7. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, он тоже не назвал формат выступления украинского президента.

"С точки зрения безопасности формат до последнего будет держаться в секрете. Это первое. Второе, что касается позиции. Если мы говорим о G20, то Россия использует G20 исключительно для промоутирования своего права на ведение террористической войны. Мы ожидаем от партнеров точно такой же позиции, как у Украины: не может страна, которая ведет сегодня активную масштабную войну с попыткой захвата территории этой страны, и даже более того, господин Путин неоднократно говорил, что считает, что Украина не должна существовать как концепция государства, соответственно, эта страна не может находиться в клубе цивилизованных других стран, и партнеры должны это публично говорить. И мы считаем, что в рамках G20 необходимо было бы провести такое же переформатирование, которое было проведено в рамках G8, когда оно превратилось в G7", — подчеркнул он.

Чего ждать от "большой двадцатки"

Эксперты говорят, что участие для Путина в саммите "двадцатки" очень важно. Дело в том, что глава страны-оккупанта остро нуждается в общении на высшем уровне с представителями других государств.

"Если посмотреть на голосование в Генассамблее ООН, то и Индия, и Китай воздержались. Путин до сих пор пытается общаться с ними, чтобы перетащить на свою сторону или по крайней мере они не заняли жесткую антироссийскую позицию. Поэтому ему есть резон туда ехать", – отметил банкир Сергей Фурса в комментарии 24 каналу.

Кроме того, саммит проводится в Индонезии, а интерес России к странам Азии возрос по мере того, что с государством-агрессором не желают иметь ничего общего на Западе.

"Россия пробует переориентироваться на Азию. Однако все понимают, что она никогда не заменит Запад. При всем уважении к обоим этим важным регионам, у них разные сильные стороны, не очень взаимозаменяемые", - рассказал в комментарии 24 каналу глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Наконец, Зеленский отрезал Путину саму возможность поехать на саммит G20, уверен политический эксперт Олег Сааякян.

"Мы видим, что Путин физически не едет на G20. Это было понятно и до того, поскольку встречи высокого порядка у Путина не планировалось. Президент США Джо Байден всячески избегает Путина и ясно было сказано, что этой встречи двусторонней не состоится. Путин до поры до времени торговался, что он не поедет, потому что Индонезия и другие страны G20 очень хотели бы его там видеть, для них важно, чтобы этот формат не умер", – говорит политический эксперт в комментарии Громадському.

Также он добавил, что Украина, еще не приняв участие в саммите G20, уже по всем параметрам его для себя использовала.

"Еще посмотрим на завершающее решение, ведь вся работа по G20 ведется между саммитами. Путин будет включаться онлайн, что позволяет Украине включиться онлайн. Путин не поехал. Ультиматум украинский не нарушен, но Путин и физически не поехал, поэтому это возможность задать украинскую интерпретацию, что Путину там не рады и Путин не поехал потому, что страны G20 не захотели потерять выступление Зеленского и таким образом Зеленский сместил Путина", – добавил Саакян.

Наконец, в экспертных кругах не верят в то, что на саммите в Индонезии удастся каким бы то ни было образом склонить Украину к переговорам с Россией.

"Путин на саммите G20 надеется на переговоры не с Украиной, а с США. Но есть позиция Белого дома и Байдена, что никакие переговоры на полях саммита американская сторона не планирует с российской стороной в любых форматах. Переговоры с Украиной также маловероятны. Президент Украины на этот счет имеет четкую позицию. То есть после попыток незаконной аннексии ни о каких переговорах речь не идет. Единственное основание для переговоров – это освобождение территорий от захватчиков по состоянию на 1991 год. Только после того, как они уйдут из Украины и будут определенные контуры признания своей вины в России и репараций, это может стать фундаментом для процесса переговоров", - рассказал в комментарии i-ua.tvполитический эксперт Алексей Буряченко.

Что же касается самого Путина, то по словам аналитика и российского оппозиционера Андрея Пионтковского, на саммите G20 России дадут еще один четкий сигнал о недопустимости применения ядерного оружия.

По его словам, сказанным в эфире 24 канала, немцы и китайцы поставили точку в ядерном шантаже России. Во время визита в Китай Олаф Шольц вместе с лидером КНР Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия Россией.

"Высказывание было будто нейтральное, но понятно, к кому они обращались. Это колоссальный удар по Путину. На саммите G20 в Бали, считаю, что китайцы и американцы вместе также включат эту фразу в коммюнике "Большой двадцатки". Это будет еще один "гвоздь" "в путинский "гроб", — отметил Пионтковский.